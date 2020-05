Delta annonce le retrait de ses Boeing 777

Article publié le 15 mai 2020 par David Dagouret

Après avoir annoncé le retrait des Mc Donnell MD-88 et MD-90, la compagnie américaine anticipe le retrait de ses Boeing 777.

Delta Air Lines a annoncé, hier, qu'elle allait retirer de sa flotte ses Boeing 777. La compagnie américaine avait également annoncé, il a dix jours, qu'elle allait retirer de sa flotte ses Mc Donnell Douglas MD-88 et MD-90 dès le mois de juin prochain.



Concernant les 18 Boeing 777-200 que Delta Air Lines possède, ils seront tous retirés progressivement jusqu'à la fin de l'année 2020. D'après le Directeur de la compagnie aérienne, M Bastian Ed, les B777 seront remplacés par des Airbus A350-900 ou des Airbus A330-900 qui sont plus récents et moins gourmands en carburant.

Liens commerciaux

Sur le même sujet