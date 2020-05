easyJet reprendra ses vols dès le 15 juin

Article publié le 22 mai 2020 par David Dagouret

En France, easyJet relancera 18 lignes domestiques au départ de Nice, Paris CDG, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille.

easyJet a annoncé une reprise des vols à partir du 15 juin depuis Nice, Paris CDG, Toulouse Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille. Les opérations de vol reprendront également au Royaume Uni depuis Londres Gatwick, Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Édinbourg, Glasgow, Inverness, Belfast, et l’Île de Man, ainsi qu’en Suisse depuis Genève, au Portugal depuis Porto et Lisbonne et en Espagne depuis l’aéroport de Barcelone.

Dans un premier temps, la reprise d’activité de la compagnie concernera une majorité de vols domestiques et quelques vols internationaux. La compagnie aérienne prévoit d'augmenter le nombre de vols à mesure que la demande des clients continuera de croître et que les restrictions seront assouplie.

La compagnie orange a précisé que la reprise de ses vols feront l'objet de mesures sanitaires comme une désinfection de ses avions et le port du masque obligatoire pour les clients et le personnel en vol et au sol. Enfin, easyJet a précisé qu'elle n'assurera pas de service de restauration sur ses vols.

