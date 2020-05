Embraer livre 14 appareils au premier trimestre 2020

Article publié le 18 mai 2020 par David D.

Le constructeur brésilien a annoncé avoir livré cinq avions commerciaux et neuf avions d'affaires.

Embraer a annoncé avoir livré un total de 14 appareils au cours du premier trimestre 2020 dont cinq étaient des avions commerciaux et neuf des avions d'affaires. Le constructeur brésilien a précisé que les cinq avions commerciaux livrés sont trois Embraer E175, un Embraer E190-E2 et un Embraer E195-E2. Pour les l'avions d'affaires livrés, cinq sont des Phenom 300, trois Praetor 600 et un Praetor 500.

