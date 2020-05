French bee bat le record du monde du vol le plus long entre deux aéroports français

Article publié le 16 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie française a effectué un vol de 16 129 kilomètres entre Tahiti et Paris Orly.

French bee a annonce qu'elle a effectué le plus long vol commercial domestique sans escale entre deux aéroports français. La compagnie française du groupe Dubreuil (Air Caraïbes) a battu ce record qui était détenu par la compagnie Air Tahiti Nui depuis le 15 mars dernier. Air Tahiti Nui avait effectué un vol sans escale de 15 715 kilomètres en plus de 16 heures et en Boeing 787-9.

French bee a donc effectué un vol, sans escale, de 16 129 kilomètres entre Tahiti et Paris-Orly en 16 heures et 49 minutes. L'Airbus A350-900, immatriculé F-HREY, a décollé l'aéroport international de Tahiti-Faaa à 10h51 LT le 14 mai et a atterri à Orly à 15h40 LT le 15 mai 2020.

Muriel Assouline, Directrice générale de French bee a déclaré : "nous sommes heureux et fiers d'avoir pu réaliser ce vol record, dans ces circonstances exceptionnelles. Nous tenons également à souligner l'engagement de nos pilotes, tous volontaires pour ces vols, et celui de nos partenaires et sous-traitants à Orly et Papeete. Ce record, nous conforte dans le choix, du Groupe Dubreuil, d'une flotte unique d'Airbus A350. Il s'agit de l'avion le plus avancé au monde en termes d'efficience énergétique."

Ludovic André, Directeur des Opérations Aériennes et Chef Pilote de French bee a déclaré : "le vol a été réalisé dans les conditions standards de performance de l'Airbus A350, avec une altitude moyenne de 12500 mètres, à une vitesse de 940 km/h. Les qualités de l'A350 en matière de consommation carburant, 25% de moins qu'un avion long-courrier classique, ont permis de franchir ces 16 129 kilomètres."





Liens commerciaux

Sur le même sujet