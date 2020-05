French bee et Sifa s'associent pour acheminer des médicaments à Tahiti

Article publié le 15 mai 2020 par David Dagouret

Un Airbus A350 de la compagnie française a été affrété pour le transport de médicaments vers Tahiti avec une escale à Pointe-à-Pitre.

French bee et Sifa, société de logistique spécialisé dans l'outremer, se sont associés pour acheminer des médicaments jusqu'à Tahiti. Un Airbus A350 de la compagnie française a été affrété pour relier Paris à Papeete avec une escale à Pointe-à-Pitre.



Patrick Moreno, Directeur de SIFA Aérien a déclaré : "nous travaillons régulièrement avec le groupe DUBREUIL, maison-mère de FRENCH BEE et d'AIR CARAÏBES qui opèrent toutes deux vers et depuis les DOM-TOM, ce qui nous a permis de résoudre les difficultés que cette opération hors-normes pouvait présenter. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé une telle solution pour contribuer au soutien apporté à nos compatriotes de Polynésie » précise Patrick Moreno."



Marc Rochet, Président de French bee a déclaré : "l'ensemble des équipes de French bee restent mobilisées face au Covid-19 afin de maintenir un lien sanitaire essentiel vers la Polynésie française. Nous sommes impatients de pouvoir rétablir nos vols commerciaux réguliers à destination de Papeete dès que les Autorités nous le permettront, afin d'assurer ces liaisons qui relient la Métropole et ces îles merveilleuses. HI LINE CARGO, également filiale du Groupe Dubreuil, est un acteur majeur de la réalisation de ces vols indispensables, qui participent dans le contexte actuel à la continuité territoriale et à l'effort de solidarité entre notre pays et ses territoires."





Liens commerciaux

Sur le même sujet