L’aéroport Nice Côte d’Azur dévoile son plan sanitaire

Article publié le 10 mai 2020 par David Dagouret

En prévision de la reprise du trafic aérien le deuxième aéroport français a présenté des mesures barrières contre le coronavirus.

Fermé depuis le 16 mars dernier, l’aéroport de Nice Côte d’Azur prépare activement la progressive reprise du trafic aérien et a présenté des mesures sanitaires. L'aéroport s’est équipé d’un robot autonome émettant une lumière UV virucide. Testé le 28 avril et le 7 mai avec succès dans l’aéroport, il permet d’administrer un traitement, éliminant quasiment 100% des bactéries et virus présents dans l’air ou sur les surfaces traitées.

Des agents de désinfection seront déployés, en renfort des habituelles équipes de nettoyage. Vêtus de tenues spécifiques au traitement du virus, comme on en rencontre en milieu hospitalier, ils auront à leur disposition des désinfectants de surface à spectre virucide, déjà utilisés depuis l’apparition du Covid-19.

Sur l’ensemble du parcours passagers, des bornes de distribution automatique de gel hydroalcoolique ont été installées, à proximité des bornes libre-service pour l’enregistrement des voyageurs ou de leurs bagages, des postes d’inspection filtrage.

Le réseau de ventilation des terminaux va bénéficier d’une montée en puissance avec une filtration haute-performance de l’air intérieur. Les filtres passeront d’un modèle de type F7 à des modèles de type F9, comme ceux utilisés en milieu hospitalier, améliorant de 50% la qualité du traitement actuel. Les filtres de traitement de l’air seront remplacés deux fois plus souvent qu’auparavant, les gaines étant pour leur part désinfectées trois fois plus souvent et à l’aide d’un produit bactéricide et virucide, lui aussi utilisé en milieu hospitalier.

L’aéroport Nice Côte d’Azur a également mis en place au cours des dernières semaines une signalétique spécifique matérialisant la distanciation sociale à respecter, aussi bien lors de l’enregistrement, de l’embarquement que de la récupération des bagages. Des parois en plexiglass ont été conçues sur mesure par les services techniques de l’aéroport pour protéger les personnels aéroportuaires tout en maintenant les relations commerciales ou d’information vis-à-vis des voyageurs.

Enfin, le port du masque sera obligatoire pour les passagers qui devront se présenter avec ou pourront en faire l’acquisition au sein des terminaux. Le personnel de la Société des Aéroports de la Côte d’Azur au contact des passagers portera également un masque à compter du 11 mai et pour toute la durée qui sera fixée par le gouvernement.

