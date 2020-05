Le groupe Dubreuil annonce une reprise progressive de ses compagnies aériennes

Article publié le 26 mai 2020 par David Dagouret

Dès le 12 juin, Air Caraïbes et French bee reprendront un programme réduit depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Les compagnies Air Caraïbes et French bee, filiales du groupe Dubreuil, ont annoncé la reprise progressive de leurs vols commerciaux et le redémarrage du trafic passagers en long-courrier. Ces rotations seront effectuées, dans un premier temps, vers et depuis Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Cayenne (Guyane), Saint-Denis (La Réunion) et Saint-Martin (en correspondance via le réseau régional d’Air Caraïbes au départ de Pointe-à-Pitre). Tous ces vols long-courriers seront opérés uniquement en Airbus A350.

Les vols commerciaux vers et depuis ces destinations reprendront dès l’ouverture de l’aéroport d’Orly, fermé aux vols commerciaux depuis le 31 mars et dont la réouverture pourrait être effective à compter du 26 juin, selon les déclarations des Autorités Publiques.

Cependant, dans l’attente de la réouverture d’Orly, Air Caraïbes et French bee annoncent le lancement d’un programme réduit à compter du 12 juin au départ de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Ce "redécollage" reste conditionné aux nouvelles annonces des pouvoirs publics et du Premier Ministre qui devraient intervenir à la fin de ce mois et au cours desquelles, il fera un premier bilan sanitaire de la phase 1 du déconfinement.

Le réseau régional d’Air Caraïbes, assure dans le cadre d’une Délégation de Service Public et depuis le 24 avril, les dessertes inter-îles entre Pointe-à-Pitre, Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec son partenaire habituel Saint Barth Commuter. Air Caraïbes reprend ses vols entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France depuis le 25 mai.

Sophie Hocquez, Directrice commerciale de French bee et Edmond Richard, Directeur Général Délégué d’Air Caraïbes ont déclaré : "toutes nos équipes sont prêtes et engagées pour permettre de nouveau à nos clients de voyager vers et depuis les Antilles, la Guyane et La Réunion. Nous le savons, la reprise devra être raisonnée et responsable donc lente et progressive, mais il est essentiel pour Air Caraïbes et French bee d’être présents sur ces destinations tant pour nos clients que pour nos personnels. Le programme précis de nos vols respectifs sera communiqué prochainement. Nous avons hâte de vous retrouver !"





