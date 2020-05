Lufthansa Group relance sa liaison vers Nice dès juin prochain

Article publié le 18 mai 2020 par David Dagouret

Entre le 1er et le 14 juin prochain, le groupe allemand effectuera 7 vols par semaine vers l'aéroport de Nice.

Lufthansa Group a annoncé que le groupe allait reprendre des vols vers l'aéroport de Nice dès le mois de juin prochain. Ainsi dès le 1er juin et jusqu'au 14 juin 2020, Lufthansa lancera 3 vols par semaine entre Francfort et Nice et Swiss quant à elle, effectuera 4 vols entre Zurich et Nice.



Ces vols s'ajoutent à la liaison existante entre Paris Charles-de-Gaulle et Francfort. L'offre de vols au départ de la France passera ainsi de 14 actuellement à 23 départs hebdomadaires.



Concernant Austrian Airlines, la compagnie aérienne a décidé de prolonger la suspension de ses vols réguliers d'une semaine supplémentaire, du 31 mai au 7 juin. Une reprise du service en juin est envisagée.



Brussels Airlines prévoit de reprendre ses opérations aériennes avec une offre de réseau réduite à partir du 15 juin.



Harry Hohmeister, membre du conseil d'administration de la société allemande Lufthansa AG a déclaré : "avec le programme de vols de juin, nous apportons une contribution importante à la revitalisation de l'infrastructure de l'aviation. Il s'agit d'un élément essentiel de la puissance économique allemande et européenne. Les gens veulent et peuvent à nouveau voyager, que ce soit en vacances ou pour des raisons professionnelles. C'est pourquoi nous continuerons à élargir notre offre pas à pas dans les mois à venir et à connecter l'Europe entre elle et l'Europe avec le monde."





