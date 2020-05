Lufthansa Group reprend ses connexions en France

Article publié le 30 mai 2020 par David Dagouret

Après Paris et Nice, les compagnies du groupe reprendront leurs liaisons vers Lyon, Marseille, Toulouse et Bastia.

Après Paris et Nice, les compagnies aériennes de Lufthansa Group, Lufthansa, Brussels Airlines, Austrian Airlines et SWISS étendent la reprise de leurs connexions en France. Le groupe recommencera ainsi à opérer à Lyon, Marseille et Toulouse et Bastia, reliant de nouveau les provinces françaises aux hubs européens.

Dès la seconde moitié du mois de juin, Lufthansa reprendra ses vols au départ de Lyon pour Francfort. Ces vols s'ajoutent aux liaisons existantes de Paris Charles-de-Gaulle et de Nice ayant repris leurs connexions sur la première moitié de juin. Lyon proposera également cinq liaisons hebdomadaires vers Munich, tout comme la ville de Toulouse.

Après le redémarrage de SWISS sur la première moitié du moins de juin, Austrian Airlines reprendra également ses activités en France et desservira les lignes Vienne-Paris / Nice. La compagnie Brussels Airlines quant à elle proposera trois liaisons hebdomadaires entre Marseille et Bruxelles et y reliera aussi à nouveau Paris, Lyon et Nice.

Finalement, la Corse se verra proposer deux nouvelles connexions hebdomadaires, entre Bastia et Munich (Lufthansa) et Figari et Zurich (SWISS).

Michael Gloor, Senior Director Sales France de Lufthansa Group a déclaré : "en reprenant une partie de notre planning en juin, Lufthansa Group reconstruit la mobilité en connectant à nouveau la France à notre réseau mondial. C'est une contribution importante pour soutenir le redémarrage de l'industrie et du commerce, mais aussi du secteur du tourisme - tous deux essentiels pour l'économie française. La population veut et peut à nouveau voyager, que ce soit pour les vacances ou pour des raisons professionnelles."

Liens commerciaux

Sur le même sujet