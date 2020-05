Nice Côte d’Azur annonce une reprise progressive du trafic aérien

Article publié le 29 mai 2020 par David Dagouret

Dès le début du mois de juin, l'aéroport de Nice proposera une dizaine de liaisons en France et en Europe.

L'aéroport de Nice Côte d'Azur a annoncé la reprise progressive du trafic aérien dès le début du mois de juin. Un minimum de 19 destinations seront proposées depuis l'aéroport vers la France et vers l'Europe.

Pour la France, ce sont au moins 10 villes qui seront reliées à la Côte d’Azur :

Paris Charles-de-Gaulle (Air France, easyJet);

Lyon (Air France);

Lille (easyJet);

Toulouse (easyJet);

Nantes (easyJet, Volotea);

Bordeaux (easyJet);

Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi (Air Corsica).

Pour l’Europe, 9 villes seront à nouveau connectées à la Côte d’Azur :

Londres (British Airways et easyJet);

Francfort (Lufthansa);

Bruxelles (Brussels Airlines);

Genève et Zurich (easyJet, Swiss);

Vienne, Sofia, Budapest et Cracovie (Wizz Air).

L’ensemble des vols actuellement annoncés par les compagnies demeure conditionné à d’éventuels ajustements des restrictions de circulation. Il est conseillé aux voyageurs de se renseigner auprès de leurs compagnies pour s’assurer du maintien de leurs vols.

Dominique Thillaud, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "nous nous réjouissons de la confiance renouvelée par ces compagnies qui vont permettre, dès le mois de juin et avant une augmentation progressive des connections en juillet puis en août de redynamiser l’activité touristique de la Région Sud et de permettre aux azuréens de voyager à travers la France et de nombreuses destinations européennes."





