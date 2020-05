Qatar Airways annonce la reprise progressive de ses vols

Article publié le 10 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne prévoit un objectif de 52 destinations d'ici fin mai et 80 en juin.

Qatar Airways a annoncé qu’elle allait progressive augmenter son réseau en fonction de l'évolution de la demande des passagers et de l'assouplissement des restrictions d'entrée dans le monde.

Ainsi, l’objectif de Qatar Airways, pour la fin du mois de juin est de desservir 80 destinations dans le monde dont 23 en Europe, quatre en Amérique, 20 au Moyen-Orient/Afrique et 33 en Asie-Pacifique. Un programme soutenu sera prévu pour de nombreuses destinations, avec un vol par jour ou parfois plus.

Qatar Airways concentrera dans un premier temps son expansion progressive sur le renforcement des liaisons entre le hub de la compagnie à Doha et les hubs mondiaux de ses compagnies partenaires dans le monde entier, notamment Londres, Chicago, Dallas et Hong Kong, ainsi que sur la réouverture de nombreuses grandes destinations d'affaires et de loisirs telles que Madrid et Mumbai.

D'ici à la fin du mois de mai, la compagnie prévoit d'étendre son réseau à plus de 50 destinations, en reprenant des services vers des destinations telles que Manille, Amman et Nairobi. D’autres destinations devraient être ajoutées d'ici la fin de mois de juin.

M. Akbar Al Baker, PDG du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "tout au long de cette crise, nos passagers ont été au centre de nos préoccupations. Notre compagnie aérienne a mis en place des pratiques d'hygiène et des politiques commerciales à la pointe du secteur, permettant à nos clients de réserver et de voyager en toute confiance. Nous avons maintenu un réseau souple pour aider à rapatrier plus d'un million de personnes grâce à notre hub ultramoderne de Doha, et pour transporter plus de 100 000 tonnes de fournitures médicales et d'aides de première nécessité partout où elles étaient nécessaires.

Alors que nous suivons quotidiennement les indicateurs du marché mondial du voyage, nous continuons à nous concentrer sur notre mission, sur la manière dont nous pouvons permettre à nos clients de se déplacer et leur fournir une connectivité toujours fluide jusqu'à leur destination finale. Nous avons établi un solide niveau de confiance avec les passagers, les gouvernements, le commerce et les aéroports en tant que partenaire fiable pendant cette crise. Nous avons l'intention de continuer à remplir cette mission tandis que nous reconstruisons progressivement notre réseau."

Liste des destinations desservies par Qatar Airways d’ici la fin du mois de juin :

Afrique

Addis-Abeba (ADD), Le Cap (CPT), Johannesburg (JNB), Lagos (LOS), Nairobi (NBO), Tunis (TUN)

Amériques

Chicago (ORD), Dallas (DFW), Sao Paulo (GRU), Montréal (YUL)

Asie-Pacifique

Guangzhou (CAN), Hong Kong (HKG), Séoul (ICN), Tokyo (NRT), Pékin (PEK), Shanghai (PVG), Bangkok (BKK), Jakarta (CGK), Kuala Lumpur (KUL), Manille (MNL), Singapour (SIN), Ahmedabad (AMD), Amritsar (ATQ), Bangalore (BLR), Mumbai (BOM), Calicut (CCJ), Kolkata (CCU), Colombo (CMB), Kochi (COK), Dhaka (DAC), New Delhi (DEL), Goa (GOI), Hyderabad (HYD), Katmandou (KTM), Chennai (MAA), Homme (MLE), Trivandrum (TRV), Islamabad (ISB), Karachi (KHI), Lahore (LHE), Melbourne (MEL), Perth (PER), Sydney (SYD)

Europe

Athènes (ATH), Budapest (BUD), Moscou (DME), Istanbul (IST), Amsterdam (AMS), Stockholm (ARN), Barcelone (BCN), Bruxelles (BRU), Paris (CDG), Copenhague (CPH), Dublin (DUB), Edimbourg (EDI), Rome (FCO), Francfort (FRA), Londres (LHR), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Munich (MUC), Milan (MXP), Oslo (OSL), Berlin (TXL), Vienne (VIE), Zurich (ZRH)

Moyen-Orient

Amman (AMM), Beyrouth (BEY), Bagdad (BGW), Bassora (BSR), Erbil (EBL), Téhéran (IKA), Souleimaniyah (ISU), Koweït (KWI), Mascate (MCT), Mashad (MHD), Najaf (NJF), Sohar (OHS), Salalah (SLL), Shiraz (SYZ)

