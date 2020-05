Ryanair prévoit le retour de 40 % de ses vols dès le 1er juillet

Article publié le 16 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost irlandaise reprendra ses vols au départ de la plupart de ses 80 bases en Europe.

Ryanair a annoncé son intention de revenir à 40 % de son programme de vol normal à partir du mercredi 1er juillet 2020, sous réserve de la levée des restrictions gouvernementales sur les vols intra-UE et de la mise en place de mesures de santé publique efficaces dans les aéroports.

Ryanair assurera un programme quotidien de près de 1 000 vols, restaurant ainsi 90 % de son réseau de lignes pré-Covid-19.

À partir de juillet, Ryanair reprendra ses vols au départ de la plupart de ses 80 bases en Europe. Il y aura moins de fréquences quotidiennes/hebdomadaires sur les lignes principales, car Ryanair s'efforce de rétablir certains services sur le plus grand nombre de routes, plutôt que d'exploiter des services à haute fréquence sur un petit nombre.

Ryanair a également annoncé que la compagnie allait encourager ses passagers à observer des mesures sanitaires efficaces pour limiter le virus Covid-19. Ces mesures comprennent la réduction du nombre de bagages enregistrés, l'enregistrement en ligne, le téléchargement de la carte d'embarquement sur le téléphone du passager, ainsi que la vérification de la température à l'entrée de l'aéroport et le port de masques faciales à tout moment dans le terminal et à bord des avions. Tous les avions de Ryanair sont équipés de filtres à air HEPA (similaires à ceux utilisés dans les services hospitaliers critiques) et toutes les surfaces intérieures des avions sont désinfectées chaque nuit avec des produits chimiques, qui sont efficaces pendant plus de 24 heures.

À bord de ses avions, le personnel de cabine de Ryanair portera des masques faciales et un service limité de collations et de boissons préemballées sera proposé à bord, mais pas de vente avec argent liquide. Toutes les transactions à bord se feront sans espèces. Il sera également interdit de faire la queue pour aller aux toilettes à bord, bien que l'accès aux toilettes soit disponible pour les passagers individuels sur demande. Ryanair encourage les passagers à se laver les mains régulièrement et à utiliser des désinfectants pour les mains dans les terminaux des aéroports.

À titre de mesure temporaire supplémentaire de santé publique, pendant que les États membres de l'UE sortent de leur période de confinement du Covid-19, Ryanair demandera à tous les passagers qui prendront l'avion en juillet et août de fournir des informations détaillées (au point d'enregistrement) sur la durée de leur visite prévue, ainsi que leur adresse lorsqu'ils se rendront dans un autre pays de l'UE. Ces informations seront communiquées aux gouvernements de l'UE afin de les aider à contrôler toute réglementation d'isolement qu'ils exigent des visiteurs sur les vols intracommunautaires.

Eddie Wilson, PDG de Ryanair a déclaré : "il est important pour nos clients et notre personnel que nous revenions à des programmes de vols normaux à partir du 1er juillet. Les gouvernements de toute l'Europe ont mis en place un confinement de quatre mois pour limiter la propagation du virus Covid-19. Après quatre mois, il est temps de remettre l'Europe sur les rails pour que nous puissions réunir nos amis et nos familles, permettre aux gens de retourner au travail et relancer l'industrie touristique européenne, qui soutient des millions d'emplois. Ryanair travaillera en étroite collaboration avec les autorités de santé publique pour s'assurer que ces vols respectent, dans la mesure du possible, des mesures efficaces pour limiter la propagation du Covid-19. Comme cela a déjà été démontré en Asie, les contrôles de température et les masques/couvertures faciales sont le moyen le plus efficace d'y parvenir sur les vols court courrier (1 heure) au sein du marché unique européen. Maintenant que les États européens permettent un retour progressif à la vie normale, nous pensons que la situation évoluera au cours des semaines et des mois à venir. Avec plus de 6 semaines avant le 1er juillet, Ryanair pense que c'est la date la plus pratique pour reprendre les programmes de vol normaux, afin de permettre aux amis et aux familles de se réunir, aux navetteurs de retourner au travail et aux économies basées sur le tourisme comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la France et d'autres, de récupérer ce qui reste de la saison touristique de cette année."





