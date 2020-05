Transavia France annonce la reprise de ses vols

Article publié le 30 mai 2020 par David Dagouret

A partir du 15 juin prochain, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM reprendra ses vols.

Transavia France a annoncé la reprise de ses vols avec des conditions sanitaires spécifiques. Les vols reprendront donc progressivement en fonction de la levée des restrictions aux frontières :

Au départ de Lyon-Saint Exupéry et Nantes Atlantique à partir du 15 juin

Au départ de Paris - Orly à partir du 26 juin

Le premier vol au départ de Montpellier aura lieu le 26 juin

Dès le 15 Juin, Transavia France ouvrira ses premières liaisons vers le Portugal depuis Lyon et Nantes avec des vols vers Faro, Lisbonne et Porto.

A partir du 26 juin, de nouvelles destinations seront proposées aux passagers vers le Portugal,l’Espagne, l’Italie, la Grèce, les Pays-Bas, la Croatie, l’Irlande et l’Islande.

Transavia France pourrait proposer de nouvelles destinations et renforcer certaines fréquences en fonction de la levée des restrictions mises en place par les pays et de la demande des passagers, notamment pour les voyages à motifs familiaux. L’accroissement du programme se fera de façon progressive et avec précaution en suivant l’évolution de l’épidémie dans chaque pays et la levée des restrictions aux frontières.

Nathalie Stubler, Présidente Directrice Générale de Transavia France a déclaré : "toutes les équipes de Transavia France se réjouissent d’accueillir à nouveau des passagers à bord de nos avions. Pendant toute la phase de confinement et la suspension de nos vols, nous nous sommes mobilisés pour imaginer le meilleur dispositif de reprise pour nos clients. Nous sommes prêts ! Nous proposons un programme de vols adapté avec des nouvelles mesures sanitaires. Notre dispositif permet d’assurer la sécurité et le bien-être des passagers. Je remercie nos partenaires aéroportuaires qui nous ont aidé à construire un parcours client sécurisé tout au long du voyage."

