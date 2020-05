Vueling annonce également la reprise de ses vols

Article publié le 30 mai 2020 par David Dagouret

La compagnie espagnole proposera 21 routes au départ de la France dès le mois de juin prochain.

Vueling Airlines a annoncé la reprise progressive de ses activités pour le mois de juin et juillet en opérant jusqu'à 180 routes sur l'ensemble de son réseau européen et 21 routes au départ de la France.

Depuis Paris-Orly, Vueling va opérer 14 routes vers : Barcelone, Londres-Gatwick, Séville, Palma de Majorque, Ibiza, Bilbao, Alicante, Malaga, Valence, Grande Canarie, Rome-Fiumicino, Milan, Lisbonne et Porto.

Depuis Marseille, Vueling assurera trois routes directes, vers Barcelone, Palma de Majorque et Alger. Au départ des aéroports de Nice, Nantes, Bordeaux et Lyon, Vueling assurera également des vols directs vers Barcelone.

Javier Sánchez-Prieto, Président de Vueling, a déclaré : "c'est une immense satisfaction de pouvoir reprendre notre activité maintenant que la situation sanitaire se stabilise. Nous attendions tous chez Vueling ce moment avec impatience pour reprendre nos activités dans l'espoir de voler à nouveau. Nous voulions revenir dans les airs pour réaliser l'objectif principal de notre compagnie, à savoir rapprocher nos clients de leur famille et de leurs amis ; qu'ils puissent profiter de quelques jours de détente après la tension vécue ces derniers mois et, bien sûr, contribuer à redémarrer l’économie dès que possible. » Javier Sánchez-Prieto ajoute : « Nous préparons tous ce retour avec minutie et sérieux afin que nos clients se sentent à l'aise et en sécurité lorsqu'ils voyagent avec Vueling."





Liens commerciaux

Sur le même sujet