Aer Lingus annonce ses mesures barrières contre le coronavirus

Le port du masque est obligatoire sur tous les vols pour les passagers et les membres d’équipage.

Aer Lingus a annoncé la mis en place des mesures de sécurité contre la covid-19 dans les aéroports et à bord de ses appareils pour protéger la santé de ses passagers et de ses employés.

Ces mesures s’appliquent sur tous les vols actuellement en opération et à ceux qui reprendront bientôt.

Le port du masque est obligatoire sur tous les vols Aer Lingus pour les passagers et les membres d’équipage, à l’exception des jeunes enfants et des personnes n’ayant pas la capacité de porter un masque pour raison médicale. Il peut s’agir de masques chirurgicaux à usage unique ou de masques en tissu réutilisables et il est recommandé de les porter tout au long du voyage, de l’entrée dans le terminal de départ, à la sortie de l’aéroport à destination.

La compagnie nationale irlandaise a annoncé mettre en place des procédures de nettoyage sur tous ses appareils. Les tablettes, repose-bras et hublots seront nettoyés à la main et l’intérieur de chaque appareil sera désinfecté chaque jour.

Aer Lingus met aussi en place de nouvelles procédures d’embarquement et de débarquement. Les passagers entreront dans l’appareil et en ressortiront par petits groupes et selon leur rangée. À la porte d’embarquement, les passagers scanneront eux-mêmes leur carte d’embarqueront et montreront leur passeport ou carte d’identité au personnel d’Aer Lingus, afin d’éviter les contacts.

La compagnie introduit également certaines mesures afin de faciliter la distanciation physique et de réduire le contact. Des écrans de protection, des stations de gel hydroalcoolique seront mis en place et les agents d’aéroport, en contact direct avec les passagers, porteront un masque de protection. Les passagers seront informés quant à l’importance d’observer les gestes barrière et les mesures de sécurité (hygiène des mains, respiration, limitation des contacts avec les surfaces dans l’aéroport...).

Peter O’Neill, Chief Operations Officer d’Aer Lingus, a déclaré : "la sécurité et le bien-être de nos passagers et de nos employés a toujours été notre plus grande priorité. Ces dernières semaines, les équipes d’Aer Lingus ont travaillé sans relâche pour développer de nouveaux processus et procédures dans le respect des orientations internationales. Nos équipes opérationnelles mettent en place ces nouvelles mesures ; de l’implémentation de processus de nettoyage et désinfection supplémentaires à l’adoption de nouvelles procédures d’enregistrement, d’embarquement et de désembarquement. Avec la mise en place de nouvelles procédures par les aéroports et le port obligatoire du masque de protection à bord de nos appareils, il est certain que le voyage sera différent au cours des prochains mois. Nous voulons rassurer nos passagers sur le fait que, quand le moment sera venu de voyager à nouveau, Aer Lingus sera prête à les emmener à destination dans les meilleures conditions de sécurité possibles."





