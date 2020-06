Air Austral renforce son programme de vols depuis Paris

Article publié le 29 juin 2020 par David Dagouret

Un vol quotidien est programmé vers La Réunion à compter du 6 juillet 2020.

Air Austral a annoncé qu'elle allait augmenter ses vols vers la Réunion et une reprise progressive vers Mayotte. Ainsi, du 29 juin au 5 juillet 2020, Air Austral opérera six vols entre Paris-CDG et La Réunion et à compter du 6 juillet prochain, au moins un vol quotidien sera opéré.

Concernant Mayotte, Air Austral est désormais autorisée à reprendre des vols commerciaux en étroite collaboration avec les préfectures de Mayotte et de La Réunion ainsi que l'ARS car le coronavirus se diffuse encore beaucoup sur cette île.

À compter du 29 juin prochain, la compagnie opérera quatre fréquences Paris-Mayotte.

