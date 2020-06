Air Caraïbes annonce également la reprise de ses vols

Article publié le 10 juin 2020 par David Dagouret

Dès le 11 juin prochain, la compagnie antillaise reprendra ses vols vers les caraïbes depuis l'aéroport de Paris CDG dans un premier temps.

Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise a annoncé la reprise de ses vols commerciaux long-courriers entre la Métropole et les Antilles. Ces vols seront opérés en Airbus A350-900 et A350-1000. Le tout premier vol commercial décollera le jeudi 11 juin prochain de l’aéroport de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à 19h45 à destination de l'aéroport de Pairs Charles de Gaulle.

La desserte reprendra dans un premier temps vers et au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle entre le 11 juin et le 25 juin. A compter du 26 juin, date de réouverture de l’aéroport de Paris-Orly, la compagnie Air Caraïbes reprendra son programme de vols depuis et vers sa base habituelle d’Orly.

Le programme des vols du 11 au 26 juin est le suivant :

11 juin TX5643 Départ de Pointe-à-Pitre à 19h45 – Arrivée à CDG à 10h le 12 juin

12 juin TX5642 Départ de CDG à 14h40 –Arrivée à Pointe-à-Pitre à 17h30

12 juin TX5643 Départ de Pointe-à-Pitre à 19h45 - Arrivée à CDG à 10h le 13 juin

12 juin TX5614 Départ de CDG à 15H20 – Arrivée à Fort-de-France 18H15

12 juin TX5615 Départ de Fort-de-France à 20h25 - Arrivée à CDG à 10h50 le 13 juin

15 juin TX5614 Départ de CDG à 15H20 – Arrivée à Fort-de-France à 18H15

16 juin TX5615 Départ Fort-de-France à 20H25 – Arrivée à CDG à 10H50 le 17 juin

16 juin TX5642 Départ de CDG à 14h40 – Arrivée à Pointe-à-Pitre à 17h30

16 juin TX5643 Départ de Pointe-à-Pitre à 19h45 - Arrivée à CDG à 10h le 17 juin

17 juin TX5614 Départ de CDG à 15H20 – Arrivée à Fort-de-France à 18H15

17 juin TX5615 Départ Fort-de-France à 20H25 – Arrivée à CDG à 10H50 le 18 juin

17 juin TX5642 Départ de CDG à 14h40 – Arrivée à Pointe-à-Pitre à 17h30

17 juin TX5643 Départ de Pointe-à-Pitre à 19h45 - Arrivée à CDG à 10h le 18 juin

18 juin TX5614 Départ de CDG à 15H20 – Arrivée à Fort-de-France à 18H15

18 juin TX5615 Départ de Fort-de-France à 20h25 - Arrivée à CDG à 10h50 le 18 juin

19 juin TX5642 Départ de CDG à 14h40 – Arrivée à Pointe-à-Pitre à 17h30

19 juin TX5643 Départ de Pointe-à-Pitre à 19h45 - Arrivée à CDG à 10h le 20 juin

23 juin TX5614 Départ de CDG à 15H20 – Arrivée à Fort-de-France à 18H15

24 juin TX5642 Départ de CDG à 14h40 – Arrivée à Pointe-à-Pitre à 17h30

25 juin TX5643 Départ de Pointe-à-Pitre à 19h45 - Arrivée à Orly à 10h le 26 juin

25 juin TX5615 Départ de Fort-de-France à 20H25 - Arrivée à Orly à 10h50 le 26 juin

26 juin TX5615 Départ de Fort-de-France à 20H25 - Arrivée à Orly à 10h50 le 27 juin

Edmond Richard, Directeur général délégué d’Air Caraïbes a déclaré: "nous sommes heureux de pouvoir enfin reprendre les vols transatlantiques sur notre cœur de réseau. Après cette période éprouvante pour tous, nous sommes particulièrement impatients de retrouver nos clients et de pouvoir nous aussi contribuer à la reprise économique et touristique des territoires desservis par Air Caraïbes. Notre objectif est de reprendre progressivement et de façon raisonnable avec un programme de vols adapté et de faire monter peu à peu les fréquences pour accompagner la demande de nos passagers."





