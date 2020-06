Air Caraïbes rapatrie 200 étudiants

Article publié le 8 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie antillaise a ramené aux Antilles plus de 200 étudiants bloqués au Canada.

Air Caraïbes, compagnie aérienne du groupe Dubreuil, a annoncé le rapatriement de plus de 200 étudiants ultra-marins bloqués depuis le début du confinement au Canada. Le vol Air Caraïbes, opéré en Airbus A350-900, a décollé le samedi 6 juin à 11H45 de l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal et est arrivé à l’aéroport international Pôle Caraïbes de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à 17H30.

Face à la restriction des vols internationaux imposée par la crise sanitaire mondiale et majeure de la Covid-19, plus de deux cents étudiants originaires de la Guadeloupe et de la Martinique basés à Montréal, Québec, Toronto et Ottawa ont été contraints de rester au Canada depuis le début du confinement.

Yoann Paulin, Directeur Général Délégué d’Air Caraïbes a déclaré : "nous avons vécu une véritable course contre la montre pour obtenir les autorisations de vol octroyées par les autorités canadiennes. Nous sommes très heureux de ce dénouement et satisfaits d’apporter notre contribution à l’acheminement de ces étudiants vers leurs départements d’origine. La réalisation de cette opération de rapatriement a été rendue possible par l’engagement solidaire des collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de la Martinique mais également par celui de l’ensemble des personnels d’Air Caraïbes que je tiens à remercier dans ce contexte de crise."

Dès le du 11 juin prochain, la compagnie Air Caraïbes reprendra progressivement ses vols commerciaux – vers et depuis Roissy Charles-de-Gaulle dans un premier temps, puis à nouveau à partir d’Orly à compter du 26 juin – à destination de : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Cayenne (Guyane) et Saint-Martin (en correspondance immédiate via Pointe-à-Pitre).

