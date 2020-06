Air France desservira cet été 80% de son réseau habituel

Article publié le 15 juin 2020 par David Dagouret

Son programme de vol pour la période estivale prévoit près de 150 destinations.

Air France a annoncé qu'elle desservira près de 150 destinations pour la période estivale, soit 80% de son programme habituel.

D’ici fin juin, ce programme représentera 20% de la capacité habituellement déployée sur la période. Sous réserve de la levée des restrictions de voyage, l’augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations se poursuivra pour atteindre environ 35% du programme initialement prévu en juillet, et 40% en août.

Air France prévoit de desservir près de 150 destinations, soit 80% de son réseau habituel, en renforçant en priorité l’offre sur son réseau domestique. De nombreuses liaisons seront relancées entre Paris et les régions françaises, et de région à région, notamment de et vers la Corse. L’offre sera également enrichie vers les Outre-mer et l’Europe, principalement vers l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal.

Les dessertes long-courrier reprendront progressivement sur une grande partie du réseau, tant pour le transport de passagers que pour l’activité cargo.

Ce programme de vols sera assuré par 106 appareils sur les 224 qui constituent la flotte d’Air France.

Programme de vols pour les mois de juillet et août 2020 de/vers Paris-Charles de Gaulle :

France métropolitaine : Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Toulouse.

Outre-Mer, Caraïbes et Océan indien : Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, La Havane, Maurice, Papeete, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Domingue, Saint-Martin.

Europe : Alicante, Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bari, Belgrade, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologne, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catane, Copenhague, Cork, Cracovie, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Édimbourg, Faro, Florence, Francfort, Genève, Göteborg, Hambourg, Hanovre, Héraklion, Ibiza, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Madrid, Malaga, Manchester, Milan, Munich, Mykonos, Naples, Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo, Palerme, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Santorin, Séville, Sofia, Split, Stockholm, Stuttgart, Tbilissi, Tel Aviv, Thessalonique, Turin, Valence, Varsovie, Venise, Vienne, Zagreb, Zurich.

Proche et Moyen-Orient : Beyrouth, Dubaï, Le Caire.

Afrique : Conakry, Cotonou, Djerba, Douala, Nouakchott, Tunis, Yaoundé.

Amérique du Sud : Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo + autres destinations prévues sous réserve d'obtention des autorisations gouvernementales requises.

Amérique du Nord : Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Mexico, Montréal, New York, San Francisco, Toronto.

Asie : Bangalore, Bangkok, Bombay (Mumbai), Delhi, Hong Kong, Osaka, Séoul,Singapour, Tokyo.

Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France a déclaré : "nous observons un besoin de voyager à nouveau et allons progressivement rouvrir notre réseau vers 150 destinations en France, en Europe et dans le monde cet été. Après cette période difficile, nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau nos clients à bord de nos avions pour leur permettre de partir cet été et de retrouver leurs proches. Les équipes d’Air France au sol et en vol sont pleinement mobilisées pour garantir à chacun de nos clients le plus haut niveau de sécurité sanitaire."





