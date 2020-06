Air Tahiti Nui annonce la reprise de ses vols entre Paris et Papeete

Article publié le 9 juin 2020 par David Dagouret

Dès le 3 juillet prochain, la compagnie polynésienne reprendra ses vols vers Tahiti avec dans un premier temps une escale à Vancouver.

Air Tahiti Nui a annoncé la reprise officielle de ses vols commerciaux entre Paris-CDG et Papeete à compter du 3 juillet prochain.

Dès le 3 juillet, la compagnie proposera 4 vols par semaine entre Paris et Tahiti. Ces fréquences seront opérées via Vancouver (Canada) jusqu’au 13 juillet prochain, puis via Los Angeles, destination transit habituelle de la compagnie. À compter de cette même date, Air Tahiti Nui proposera 1 vol supplémentaire par semaine au départ de Paris-CDG portant ainsi à 5 le nombre de fréquences hebdomadaires entre Paris et Papeete.

À noter que la compagnie proposera également 2 vols entre Papeete et Los Angeles dès le 20 juillet prochain portant ainsi à 7 le nombre de rotations hebdomadaires au départ et à l’arrivée de l’aéroport californien vers Tahiti.

Air Tahiti Nui reprendra également ses vols vers Auckland (Nouvelle-Zélande) au départ de Papeete à partir du 1er juillet avec 1 vol par semaine (dès autorisation des autorités néo-zélandaises).

