Air Tahiti Nui poursuit son engagement contre la Covid-19

5 juin 2020

Le 24 mai dernier, la compagnie aérienne a exploité un vol sanitaire entre Shanghai et Tahiti.

Air Tahiti Nui a annoncé qu'elle poursuivait son engagement contre le coronavirus. Ainsi, le 24 mai dernier, la compagnie polynésienne a effectué un vol d'affrétement entre Shanghai et Tahiti permettant l'acheminement de matériel sanitaire vers l'archipel. Le premier vol de ce genre effectué par Air Tahiti Nui a été exploité le 06 avril dernier.



Ces opérations entrent dans le cadre de l’implication de la Polynésie au corridor sanitaire du Pacifique. Une partie du fret sanitaire transporté était destiné au Centre Hospitalier de Polynésie Française, la seconde partie de la cargaison a quant à elle été convoyée vers les îles du Pacifique (Fidji, Vanuatu et Tonga).



Ces rotations ont également permis à Air Tahiti Nui d’acheminer depuis l’aéroport de Nandi à Fidji, l’ensemble des dons sanitaires offerts par l’Organisation Mondiale de la Santé-Pacifique et la Fondation Jack Ma, Fondateur de la multinationale Alibaba.



Depuis le début de la crise, Air Tahiti Nui assure depuis plus de deux mois dans le cadre d’une Délégation du Service Public Provisoire des vols entre Paris et Papeete à raison d’une rotation tous les dix jours. La compagnie exploite également ponctuellement des vols cargos afin de répondre à la demande.

