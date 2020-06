Air Transat annonce sa reprise

Article publié le 11 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie canadienne reprendra ses opérations dès le 23 juillet prochain.

Le groupe Transat a annoncé la reprise de ses opérations aériennes de la compagnie Air Transat dès le 23 juillet 2020. Air Transat proposera un nouveau calendrier de vols vers plus de 22 destinations en Europe, dans le Sud, aux États-Unis et au Canada jusqu’à la fin de la saison estivale le 31 octobre 2020.

Air Transat prévoit de reprendre ses vols à compter du 23 juillet, sous réserve que les restrictions aux voyages applicables à cette date le lui permettent.

Ainsi, au départ de Montréal, le transporteur opérera graduellement des vols directs vers les villes françaises suivantes : Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Paris et Toulouse. La compagnie aérienne offrira également des vols intérieurs entre Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

La COVID-19 et ses impacts sur l’industrie touristique ont forcé le groupe Transat à prolonger la suspension de certains de ses vols, à réduire considérablement sa capacité et à procéder à l’annulation complète de certaines routes pour la saison estivale 2020.

Jusqu’à la fin de la période estivale, la compagnie suspend ses vols vers certaines destinations en Europe dont Nice et Bâle-Mulhouse pour ce qui concerne le marché français.

Elle suspend également tous ses vols directs vers l’Europe au départ des villes de Vancouver et Québec. Les clients touchés par ces annulations recevront un crédit-voyage de la valeur du montant reçu au dossier, qu’ils pourront utiliser dans les 24 mois suivant leur date de retour initiale.

Annick Guérard, Chef de l’exploitation du groupe Transat a déclaré : "après ces longs mois ayant mis à rude épreuve toute l’industrie du tourisme, nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la reprise de nos opérations. Ainsi, nous opérerons graduellement un programme de vols comprenant 23 liaisons internationales vers l’Europe, le Sud et les États-Unis, en plus d’un programme de vols intérieurs entre les principales villes canadiennes. Afin de répondre aux inquiétudes causées par la COVID-19 et de prioriser la sécurité de nos clients et de nos employés, nous avons développé de nouvelles mesures sanitaires dans le cadre de notre programme Protection Voyageur. En conformité avec les recommandations et exigences des autorités compétentes, ces mesures accompagneront le voyageur tout au long de son expérience de voyage : de l’agence de voyages, à l’aéroport, à bord, et jusqu’à destination. Nous sommes impatients de retrouver les voyageurs et de pouvoir enfin renouer avec cette passion qui nous unit."





