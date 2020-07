Airbus annonce la suppression de 15 000 emplois

Article publié le 30 juin 2020 par David Dagouret

En France, le groupe aéronautique se séparera de 5 000 salariés.

Airbus a annoncé ce mardi soir, son plan de restructuration pour faire face à la crise lié à la pandémie du coronavirus. Le groupe européen aéronautique a donc annoncé qu'il devrait réduire ses effectifs de près de 15 000 emplois au plus tard à l'été 2021. Un processus d'information et de consultation entre Airbus et les partenaires sociaux a débuté en vue de conclure des accords qui seront mis en oeuvre dès l'automne 2020.

Parmi ces 15 000 suppressions d'emplois, 5 000 emplois seront supprimés en France, 5 100 en Allemagne, 900 en Espagne, 1 700 au Royaume-Uni et 1 300 postes sur les autres sites d'Airbus dans le reste du monde.

Airbus a précisé que ces chiffres incluent les filiales d’Airbus Stelia, en France, et Premium AEROTEC, en Allemagne. En revanche, ils n’incluent pas approximativement 900 postes résultant d’un besoin d’adaptation identifié avant la crise COVID-19 pour Premium AEROTEC en Allemagne.

Guillaume Faury, PDG d'Airbus a déclaré : "Airbus est confronté à la crise la plus grave que ce secteur ait jamais connue. Les mesures crises jusqu'à présent par la société nous ont permis d'absorber le choc initial de cette pandémie. Nous devons maintenant assurer la durabilité de l’entreprise et garantir notre capacité à émerger de la crise en leader global du secteur aérospatial, tout en nous adaptant aux défis immenses que rencontrent nos clients. Pour affronter cette réalité, nous devons à présent prendre des mesures de plus grande ampleur. Notre équipe de direction et notre conseil d'administration sont déterminés à limiter l'impact social de cette adaptation. Nous remercions nos partenaires gouvernementaux qui nous aident à préserver autant que possible notre expertise et notre savoir-faire, et qui ont joué un rôle important pour limiter l'impact social de cette crise dans notre industrie. Ce sont les compétences et les aptitudes des équipes Airbus qui nous permettront d’être les pionniers d’une industrie aéronautique et spatiale durable."





