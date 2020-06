ASL Airlines ouvre une liaison entre Pau et Paris

Article publié le 5 juin 2020 par David Dagouret

A partir du 10 juin, la compagnie aérienne lancera cette liaison à raison de 4 vols par semaine.

ASL Airlines a annoncé la mise en place d'une liaison entre Pau et Paris Charles-de-Gaulle. Cette liaison aérienne entre l'aéroport de Pau (PUF) et l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle (CDG) sera donc lancée à compter du 10 juin, à raison d'au moins 4 rotations par semaine. Les vols seront opérés en Boeing 737 de 147 places et auront lieu selon le programme prévisionnel suivant :

Lundi :

CDG-PUF : départ à 18h35 - arrivée à 20h



Mardi - Mercredi - Jeudi :

PUF-CDG : départ à 08h00 - arrivée à 09h20

CDG-PUF : départ à 18h35 - arrivée à 20h00



Vendredi :

PUF-CDG : départ à 18h30 - arrivée à 19h50

