Bell-Boeing livrent leur 400e V-22 Osprey

Article publié le 20 juin 2020 par David Dagouret

Cet appareil a été livré à l'US Air Force.

Bell et Boeing ont annoncé avoir livré son 400e V-22 Osprey. Cet hélicoptère a été livré à l'US Air Force. Cette livraison rentre dans le cadre du contrat approvisionnement pluriannuel estimé à près de 5 milliards de dollars. Ce contrat court jusqu'en 2020 et comprend des variantes du V-22 pour la Marine et l'Air Force ainsi que le premier client international qui sera le Japon.

Rappelons que le premier V-22 a été livré en mai 1999.

