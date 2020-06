Bombardier conclut la vente du programme CRJ à Mitsubishi

Article publié le 11 juin 2020 par David Dagouret

Cette vente est estimée à près de 500 millions de dollars.

Bombardier a annoncé avoir finalisé la vente du programme CRJ à Mitsubishi Heavy Industries, pour un montant de d’environ 550 millions de dollars en espèce, sous réserve des ajustements post-clôture et la prise en charge par Mitsubishi des passifs, totalisant environ 200 millions dollars, liés aux garanties de crédit, aux garanties de valeur résiduelle et aux concessions de location. En vertu de l’entente, la participation au résultat net de Bombardier dans le programme de titrisation d’avions régionaux (RASPRO), d’une valeur d’environ 170 millions de dollars, a été transférée à Mitsubishi.

Avec cette achat, Mitsubishi acquiert les activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente liées aux avions CRJ Series, y compris les activités du réseau de service et de soutien connexe situées à Montréal, Québec à Toronto, Ontario, à Bridgeport, Virginie-Occidentale et à Tucson, Arizona, ainsi que les certificats de type.

Bombardier continuera à fournir des composants et des pièces de rechange et assemblera pour le compte de Mitsubishi les 15 avions CRJ du carnet de commandes au 31 mars 2020 jusqu’à livraison complète de ces avions qui devrait intervenir au cours du second semestre de 2020.

Précisons que le constructeur canadien ne produira plus d'avions commerciaux et se focalisera sur la production d'avions d'affaires.

