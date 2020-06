Corsair annonce la reprise de ses vols

Article publié le 6 juin 2020 par David Dagouret

Dès le 18 juin dernier, la compagnie française reprendra progressivement ses vols.

Corsair a annoncé une reprise progressive de son programme de vols dès le 18 juin, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des autorisations gouvernementales. La compagnie aérienne prévoit donc d’assurer la reprise de ses vols vers les départements d’Outre-mer dès le 18 juin au départ de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Corsair a également annoncé qu'elle reprendrait ses vols vers les Antilles et la Réunion depuis sa base de Paris Orly à compter du 26 juin prochain dès l'ouverture de l'aéroport.

Concernant les vols internationaux et sous réserve de la levée des restrictions en vigueur en France et dans les pays de destination à fin juin 2020, Corsair prévoit de reprendre progressivement et dès que possible les vols internationaux vers Abidjan, Montréal et l’île Maurice. Pour les Etats-Unis et les restrictions prises par les autorités américaines, Corsair a annoncé qu'elle était contrainte de suspendre sa desserte vers Miami jusqu'à nouvelle ordre.

Concernant l'ouverture d'une liaison vers New-York, Corsair a confirmé qu'elle était toujours intéressée mais compte tenu de la situation cette nouvelle ligne est reportée au printemps 2021.

Pascal de Izaguirre, président de Corsair a déclaré : "nous sommes impatients de pouvoir assurer de nouveau notre mission de transporteur aérien comme nous le faisons depuis 30 ans, et participer au redémarrage économique et touristique des Antilles et de la Réunion. Suite aux annonces gouvernementales, nous constatons déjà un frémissement des réservations, c’est un indicateur positif. Nous accueillerons nos clients selon un protocole rigoureux qui nous permettra d’assurer leur sécurité et celle de nos équipages. Je veux remercier tous nos clients pour leur fidélité, leur souhaiter la bienvenue et leur dire toute notre fierté de les recevoir de nouveau à bord de nos avions."





