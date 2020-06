Daher obtient un prêt garanti par l'état

Article publié le 23 juin 2020 par David Dagouret

Le montant de ce prêt est de 170 millions de d'euros.

Pour faire face à la crise causée par le coronavirus, l'avionneur, équipementier et logisticien aéronautique français, Daher, a annoncé qu'il avait obtenu un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 170 millions d'euros.



Didier Kayat, Directeur Général de Daher a déclaré : "la stratégie long terme de Daher et la stabilité de son actionnariat - familial et Bpifrance - ont toujours été attrayants pour nos partenaires financiers, que nous remercions et qui, confiants dans la solidité du Groupe, nous ont naturellement et unanimement accompagné dans ce PGE."





