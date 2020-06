Delta rouvre sa ligne Paris CDG - New York JFK

Article publié le 9 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne américaine assure un service trois fois par semaine et passera progressivement à un service quotidien à partir du 3 juillet 2020.

Delta Air Lines a annoncé la reprise de ses vols entre Paris CDG et New York JFK. La compagnie aérienne commence par assurer trois vols par semaine vers New York JFK, avec des départs les mardi, vendredi et dimanche, pour passer à un service quotidien à partir du 3 juillet 2020.

La compagnie américaine a également annoncé le redémarrage de sa ligne Paris-Détroit le 4 juillet 2020.

Delta a repris ses vols entre la France et les États-Unis le mois dernier et assure désormais une liaison quotidienne entre Paris et Atlanta. Tous les vols sont opérés en collaboration avec les partenaires de la joint-venture KLM, Air France et Virgin Atlantic.

La ligne Paris-New York de Delta sera organisée selon le planning suivant :

DL263 Paris 10:20 New York-JFK 00:48 3 x semaine jusqu’au 3 juillet

DL262 New York-JFK 18:16 Paris 08:05 (le jour suivant) 3 x semaine jusqu’au 2 juillet

La ligne Paris-Detroit de Delta sera organisée selon le planning suivant :

DL97 Paris 13:50 Detroit 16:24 3 x semaine jusqu’au 16 juillet

DL98 Detroit 18:09 Paris 08:05 (le jour suivant) 3 x semaine jusqu’au 15 juillet

Roberto Ioriatti, vice-Président des Opérations Transatlantiques de la compagnie américaine a déclaré : "Delta reprend ses vols sur plusieurs liaisons importantes et nous sommes ravis que nos clients puissent désormais rejoindre New-York sans escale depuis Paris, et le mois prochain, Détroit. La sécurité de nos clients est toujours notre première priorité, et leur bien-être est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre ces mesures de grande ampleur. L'arrivée de COVID-19 change notre façon d’opérer nos vols, et nous garderons une extrême vigilance sur l’hygiène. Nous espérons que ces efforts donneront à nos clients une plus grande tranquillité d'esprit lorsqu'ils monteront à bord."





