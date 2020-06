easyJet annonce qu'elle reprendra ses vols vers des centaines de destinations estivales cet été

Article publié le 5 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie orange compte desservir plus de 140 destinations au départ de la France en juillet et plus de 200 en août.

easyJet a annoncé qu'elle opèrera les trois quarts des vols de son réseau de lignes actuel en juillet et août. Pour coïncider avec la reprise massive des vols, la compagnie aérienne lance également sa plus grande mise en vente jamais réalisée, avec plus d'un million de vols vers des destinations de vacances en Europe proposés à partir de seulement 29,99 EUR pour les voyages entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020.



easyJet assurera environ 30 % de la capacité normale du quatrième trimestre 2019 pendant la période de juillet à septembre. Elle volera sur 50% de ses 1022 lignes habituelles en juillet et sur 75% d’entre elles en août.



easyJet compte desservir plus de 140 destinations au départ de la France en juillet et plus de 200 en août, reliant notamment les grands axes entre les villes françaises prisées durant l’été comme Paris, Bordeaux, Nice et Nantes, ainsi que la Corse.



Reginald Otten, directeur adjoint d’easyJet en France, a déclaré : "nous sommes ravis d'annoncer la reprise d'une grande partie de notre réseau de lignes et cela signifie que de nombreux clients peuvent encore partir en vacances d'été cette année vers la destination de leur choix et en toute sécurité. Pour ceux qui envisagent de partir en vacances, à partir de juillet et août, un million de places sont proposées à un prix très avantageux. Nous considérons qu'il s'agit d’une bonne initiative pour redonner confiance aux clients qui voyagent à nouveau, à mesure que les restrictions sont levées et que la demande augmente."





