easyJet augmente son programme de vols

Dès le 1er juillet, la compagnie orange augmentera ses fréquences de vols vers la France, La Corse, le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et la Croatie.

easyJet augmentera dès le mois de juillet prochain, son programme de vols vers la France et vers l'international.

Les liaisons suivantes reprendront du service : Bordeaux–Figari ; Paris-Charles-de-Gaulle–Ajaccio et Bastia ; Lyon–Ajaccio, Bastia, et Figari, et enfin Toulouse–Bastia. Les fréquences seront également renforcées en domestique sur des lignes comme Paris-Orly–Nice, Nice–Lille, Lyon–Brest et Lyon–Nantes. easyJet renforcera également ses fréquences de vols depuis la France vers de nombreuses destinations en Europe comme le Portugal (Porto, Faro), la Croatie (Dubrovnik), l’Espagne (Barcelone, Majorque), l’Italie (Milan, Catane, Olbia, Rome, Pise, Naples) ou encore la Grèce (Héraklion, Rhodes, Mykonos, Corfou).

Réginald Otten, Directeur Général Adjoint easyJet pour la France a déclaré : "nous sommes heureux d’offrir davantage de vols en juillet et de proposer un plus large choix de destinations à nos clients pour leurs vacances d'été tant attendues. Bien entendu, la sécurité et le bien-être de nos clients et de nos équipages restent notre priorité absolue. C'est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre de mesures visant à renforcer la sécurité à chaque étape du voyage, de la désinfection de l'avion à l'obligation pour les clients et l'équipage de porter des masques. Ces mesures resteront en place aussi longtemps que nécessaires pour que les clients et équipages puissent voler en toute sécurité, alors que l’Europe continue à se remettre des conséquences de la pandémie de coronavirus."

