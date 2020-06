easyJet reprend ses activités

Article publié le 16 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost a repris ses liaisons depuis ses bases françaises.

easyJet a annoncé la reprise de ses activités depuis ses bases de Toulouse, Nice, Lyon et Lille.



Depuis le 15 juin, la compagnie low-cost a repris ses vols depuis l'aéroport de Toulouse. Le premier vol a eu lieu entre Toulouse et Nice. Pour l'été 2020, easyJet proposera des vols de Toulouse vers Nice, Figari, Bastia, Nantes, Lille et Lyon. Bâle et Genève seront également reliées à Toulouse dès le début juillet. Cet été easyJet reprendra également ses liaisons vers des destinations européennes continentales telles que Faro au Portugal, les Baléares (Ibiza, Minorque, Majorque), les Canaries ou encore la Sicile (Catane et Olbia). L’aéroport de Paris-Orly sera de nouveau desservi dès sa réouverture fin juin.



Concernant l'aéroport de Nice, easyJet a effectué, le 15 juin, un vol vers Paris Charles de Gaulle, un vers Lille en plus de celui Toulouse. Aujourd'hui, 16 juin, la compagnie orange reliera Nice à Bordeaux et le 18 juin Nice à Nantes. La connexion vers Paris-Orly viendra s’ajouter suite à la réouverture de l’aéroport fin juin. Cet été easyJet augmentera également ses liaisons vers des destinations européennes balnéaires continentales telles que Faro, Porto ou Lisbonne au Portugal, Naples en Italie et insulaires comme les Baléares (Majorque), ou encore la Grèce (Mykonos). Amsterdam, Bruxelles et Berlin seront également reliées dès juillet.



Pour sa base de Lyon, une laison sera effectué aujourd'hui le 16 juin vers Bordeaux et le 18 juin vers Nantes. Dès cet été, easyJet lancera ses liaisons vers la Corse (Ajaccio, Bastia, Figari) ainsi que sur les côtes atlantiques (Biarritz, Bordeaux, Nantes) mais aussi sur plusieurs destinations urbaines comme Toulouse, Brest et Rennes. easyJet augmentera également ses liaisons vers des destinations européennes estivales comme le Portugal, vers Faro, Lisbonne et Porto, et vers de nombreuses îles, espagnoles, les îles des Baléares (Majorque) et les Canaries (Ibiza, Tenerife) ou encore en Grèce vers Mykonos, Corfou et Chania en Crète. La Croatie sera également reliée dès juillet.



Enfin concernant la base de Lille, un vol a été effectué le 15 juin vers Nice et easyJet se prépare à reprendre ses liaisons depuis Lille vers Toulouse, Nice et Bordeaux. Cet été easyJet reprendra également sa liaison vers la Suisse avec Genève.



Reginald Otten, directeur adjoint d’easyJet en France, a déclaré : "à l'heure du déconfinement, notre priorité est de permettre aux Français de voyager en toute sécurité. Grâce à ces mesures complémentaires, easyJet est aujourd’hui en mesure de garantir des conditions de vol rassurantes pour l’ensemble de nos passagers et de nos équipes à bord. La connectivité des régions est clé pour la reprise économique de notre pays et nous sommes heureux de pouvoir relancer notre activité domestique en France dès le 15 juin et d’offrir à la réservation des destinations internationales."





