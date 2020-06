easyJet reprend ses vols depuis Montpellier

Article publié le 23 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie orange reprendra ses vols le 03 juillet vers le Royaume-Uni et la Suisse.

easyJet a annoncé la reprise de ses vols depuis l'aéroport de Montpellier. Dès le 3 juillet prochain, la compagnie low-cost reprendra ses liaisons vers le Royaume-Uni en desservant l'aéroport de Londres-Gatwick et de Londres-Luton ainsi que vers la Suisse avec une liaison vers Bâle.



Reginald Otten, directeur adjoint d’easyJet en France, a déclaré : "à l'heure du déconfinement, notre priorité est de permettre aux Français de voyager en toute sécurité. Grâce à ces mesures complémentaires, easyJet est aujourd’hui en mesure de garantir des conditions de vol rassurantes pour l’ensemble de nos passagers et de nos équipes à bord. La connectivité des régions est clé pour la reprise économique de notre pays et nous sommes heureux de pouvoir relancer notre activité en France et de commencer à offrir à la réservation des destinations internationales. L’offre proposée par easyJet au départ de Montpellier est amenée à évoluer au cours des semaines à venir en fonction des recommandations internationales et de l’évolution de la demande. La sécurité des passagers et de nos équipes reste notre priorité absolue et continuera à guider l’ensemble des décisions qui seront prises."





Liens commerciaux

Sur le même sujet