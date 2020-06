French bee reprend ses vols vers Tahiti

Article publié le 16 juin 2020 par David Dagouret

Dès le 15 juillet, la compagnie du groupe Dubreuil reprendra sa liaison vers la Polynésie française en Airbus A350.

French bee, compagnie low cost long-courrier du groupe Dubreuil, a annoncé la reprise progressive de ses vols vers et depuis la Polynésie française à compter du 15 juillet 2020. Ces vols seront opérés en Airbus A350-900 XWB.



French bee a opéré son dernier vol vers et depuis Papeete le 15 mars dernier. La compagnie a annoncé la suspension de la desserte à compter du 18 mars dernier. French bee a néanmoins effectué le 12 mai dernier, un vol sanitaire pour acheminer des médicaments à destination de Tahiti.



Un vol spécial sera effectué le 10 juillet prochain dans le cadre d'un rappatriement en métropole de familles d'enseignants. Ce vol passera par Pointe-à-Pitre.



Les vols commerciaux reprendront à partir du 15 juillet prochain, à raison d'un vol par semaine, puis de deux à partir du mois d'août. Ces vols effectueront, en principe, une escale à San Francisco, cependant French bee travaille à une escale alternative, si les Etats-Unis ne rouvraient pas leurs aéroports au trafic international.



Muriel Assouline, Directrice Générale de French bee a déclaré : "l'ensemble des équipes de French bee, basées à Tahiti ou en métropole, sont impatientes et heureuses de pouvoir rétablir les vols commerciaux à destination de Papeete. Ces liaisons vont de nouveau permettre aux familles de se retrouver et aux voyageurs de découvrir ces territoires exceptionnels. Elles participent également à la continuité territoriale nécessaire entre la France et ses territoires ultramarins. Bien entendu, toutes les dispositions sanitaires, déjà mises en œuvre par French bee sur les vols opérant vers La Réunion seront appliquées vers Tahiti."





