Hi Air achète deux ATR 72

Article publié le 26 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie sud-coréenne disposera ainsi d'une flotte de quatre ATR.

ATR a annoncé la vente à Hi Air de deux ATR 72-500. Avec cet achat, la start-up sud-coréenne, dont les opérations ont débuté en décembre 2019, disposera d’une flotte de quatre ATR. Ces deux avions supplémentaires seront livrés en août et en octobre.



HyungKwan Youn, Président exécutif chez Hi Air, a déclaré : "le choix de l’ATR 72 pour débuter nos opérations a fortement contribué au succès rapide de Hi Air. Le lancement d’une compagnie aérienne constitue un défi majeur. Pour réussir, les nouvelles compagnies ont besoin d’un avion efficace, fiable et capable d’offrir aux passagers une expérience de vol satisfaisante. Grâce aux avions ATR qui répondent à tous ces critères, nous sommes déjà en mesure d’étendre nos opérations. Chez Hi Air, nous pensons que le renforcement de la connectivité régionale en Corée profitera à la fois aux passagers, aux communautés et aux entreprises, et nous sommes impatients de poursuivre notre mission avec l’aide d’ATR".



Fabrice Vautier, Directeur commercial chez ATR, a déclaré : "la connectivité régionale est plus indispensable que jamais, c’est pourquoi le segment de l’aviation régionale fera preuve de résilience. Dans de nombreux pays, nous constatons déjà que les liaisons intérieures et régionales sont les premières à rouvrir et Hi Air a même pu poursuivre ses vols. Entreprises, gouvernements, femmes et hommes, tous à travers le monde cherchent des solutions à la crise actuelle et l’aviation régionale a un rôle essentiel à jouer dans ce contexte. Nos avions ATR offrent à la fois d’exceptionnelles performances économiques et une incomparable polyvalence opérationnelle pour assister les compagnies aériennes. De plus, grâce à leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2 réduites, ils constituent la solution idéale pour faire du secteur de l’aviation un secteur plus durable dans le cadre de cette reprise mondiale."









Liens commerciaux

Sur le même sujet