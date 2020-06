Japan Airlines annonce son retour à Paris

Article publié le 12 juin 2020 par David Dagouret

Dès le 1er juillet prochain, la compagnie japonaise réouvrira sa ligne entre Tokyo et Paris.

Japan Airlines a annoncé la réouverture de sa ligne directe entre Tokyo et Paris à compter du 1er juillet 2020 à raison de 2 vols par semaine. Le vol JL046 décollera de Paris les mercredi et dimanche. Le vol JL045 depuis Tokyo opérera les mardi et samedi.

Même si des restrictions quant à l’ouverture des frontières perdurent dans divers pays, la compagnie a décidé d’opérer des vols réguliers vers certaines destinations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour l’Europe, la réouverture des lignes au mois de juillet depuis Tokyo concerne Paris, Francfort, Helsinki et Londres. Les liaisons de Tokyo vers Moscou et Vladivostok restent fermées pour le mois de juillet. À noter que des vols réguliers entre Tokyo et Londres (JL043/JL044) ont toujours été maintenus depuis le début de la pandémie en Europe.

Les horaires des vols entre Tokyo et Paris (heure locale) sont comme suit :

JL046 Paris→Tokyo 19h00 13h55 mer, dim

JL045 Tokyo→Paris 10h40 16h15 mar, sam

