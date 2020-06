L'aéroport de Nice annonce sa reprise

Article publié le 23 juin 2020 par David Dagouret

Dès le mois de juillet, l'aéoport proposera 79 destinations.

L'aéroport de Nice Côte d'Azur annonce la reprise progressive de son trafic. Ainsi, l'aéroport proposera un programme de vols en juillet proposant 79 destinations dont 62 à l'international et 17 destinations en France.



L’aéroport de Nice Côte d’Azur a également annoncé la réouverture de son terminal T2.1 dès le début du mois de juillet. Ainsi, toutes les compagnies desservant Nice seront traitées au terminal 2.



Dominique Thillaud, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "avec ce programme de vol, Nice Côte d’Azur retrouve son rang de contributeur au dynamisme économique de son territoire et permet aux habitants de toute la région Sud de voyager comme aux touristes, d’affaires ou de loisirs, de revenir sur Nice. La confiance renouvelée des compagnies et leurs ambitions pour des lignes directes internationales témoignent de l’attractivité de la plateforme et de notre capacité à mettre en œuvre l’ensemble des mesures sanitaires propres à restaurer le nécessaire climat de sérénité que les passagers comme les membres d’équipages sont en droit d’attendre du deuxième aéroport de France."





