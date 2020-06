L'aéroport de Paris-Orly réouvre ses portes

Article publié le 26 juin 2020 par David Dagouret

Depuis ce matin, vendredi 26 juin, le trafic commercial a repris à l'aéroport d'Orly.

L'aéroport de Paris-Orly a réouvert depuis ce vendredi 26 juin 2020. L'aéroport avait été fermé depuis le 1er avril 2020 suite à la réduction des vols liée à la pandémie du coronavirus. Seul l'aérogare Orly 3 est pour le moment opérationnel, Orly 1, 2 et 4 seront rouvert au fur et à mesure que la demande augmentera.



Le premier vol a décollé ce matin à 06h00 en direction de Porto et est opéré Transavia en Boeing 737.



L'aéroport devrait accueillir ce vendredi plus de 70 vols et près de 8 000 passagers transportés par une dizaine de compagnies. Pour ce 26 juin pour la France : la Corse sera la destination principalement desservie. Pour les destinations Schengen : Malaga, Budapest, Catane, Faro, Ibiza, Reykjavik, Lisbonne, Madrid, Olbia, Porto, Palerme, Séville et Varsovie sont au programme.

Pour les Outre-Mer : Cayenne, Fort de France, Pointe-à-Pitre ou bien encore Saint-Denis de la Réunion sont les destinations prévues.



Ces prochaines semaines, le nombre de destinations devrait évoluer et s'élargir avec la connexion aux pays suivants notamment : Albanie, Canada, Cote d'Ivoire, Allemagne, Algérie, Espagne, Royaume-Uni, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Israël, Islande, Italie, Liban, Maroc, Martinique, Pologne, Portugal, Ile de la Réunion, Tunisie, Turquie et Etats-Unis.

