L’Airbus A400M obtient sa certification pour le déploiement simultané de parachutistes

Article publié le 3 juin 2020 par David Dagouret

L'avion militaire a déployé 116 parachutistes par ses deux portes latérales.

Airbus a annoncé que son avion militaire, l'Airbus A400M, a obtenu la certification pour le déploiement simultané de parachutistes. Il termine ainsi le développement industriel de la capacité de largage maximale de 116 parachutistes par les deux portes latérales (58 + 58).

Réalisée en mai 2020 en étroite coordination avec la Direction générale de l’armement (DGA) et les forces armées françaises et belges, la campagne d’essais en vol de certification a comptabilisé plus de 1 000 sauts et mis en œuvre de nouvelles méthodes de développement basées sur l’enregistrement et la modélisation 3D des trajectoires de saut des parachutistes.

Dirk Hoke, CEO d’Airbus Defence and Space a déclaré : "cette certification est l’aboutissement d’une série de défis qui on été relevés pour parvenir à cette capacité de nouvelle génération. Ce succès renforce les capacités stratégiques que l’A400M apporte déjà aux forces aériennes et à la société au sens large, comme il l’a démontré durant la crise du COVID-19."

