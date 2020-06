LATAM reprend ses vols directs vers l’Europe

Article publié le 18 juin 2020 par David Dagouret

Depuis début juin, la compagnie sud américaine a relancé son activité vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne.

Depuis début juin, LATAM a repris ses vols directs entre l'Europe et l'Amérique Latine. LATAM a repris les vols reliant Francfort et Sao Paulo, à raison de deux vols par semaine et depuis le 15 juin, ses lignes vers Sao Paulo au départ de Londres et de Madrid, avec deux vols par semaine.



En juillet, la fréquence de toutes les lignes européennes actives passera de deux à trois vols par semaine, y compris pour le trajet entre Lisbonne et Sao Paulo et la liaison Madrid - Santiago du Chili, qui se réactiveront à partir de la deuxième quinzaine de juillet.



Les vols internationaux de LATAM à destination et au départ de Sao Paulo disposeront d’une correspondance avec Santiago du Chili, dès ce mois de juin, et avec Montevideo en juillet, sans compter le réseau intérieur de cette compagnie au Chili et au Brésil.



Thibaud Morand, Directeur général pour l’Europe de LATAM Airlines a déclaré : "le rétablissement de lignes internationales longue distance est un bon signe pour le secteur touristique et pour l’ensemble des compagnies aériennes. La compagnie répond aux besoins de connectivité et aux attentes des clients malgré la complexité de la situation."



LATAM reprend progressivement ses opérations dans le but d’atteindre en juillet 18 % de sa capacité, pour arriver à 13 destinations internationales, dont l’Europe, le Brésil, le Chili et l’Équateur. Les vols qui seront opérationnels pendant ces deux mois seront soumis aux restrictions de voyage appliquées dans les aéroports de destination.

