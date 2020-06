Le musée de l'Air et de l'Espace annonce sa réouverture

Article publié le 9 juin 2020 par David Dagouret

Dès le 19 juin prochain, le musée de l’Air et de l'Espace au Bourget sera à nouveau ouvert après 90 jours de fermetures. Le musée publie également son futur programme.

Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget a annoncé sa réouverture à partir du 19 juin prochain après 90 jours de fermetures. En plus des 125 000 m2 d'espace avec ses halls thématiques, son tarmac, son restaurant, le musée de l'Air et de l'Espace a annoncé l'ouverture au public des terrasses nord et sud de l'aérogare Labro.

Le musée a publié également son futur programme estival :

À partir de juillet, le musée de l'Air et de l'Espace accueillera pour la première fois, la "Star Trek : First Contact Experience". À la découverte de l’histoire de la conquête spatiale, le grand public sera en immersion totale dans un jeu en réalité augmentée.

Tous les samedis de juillet et août, le public sera invité à venir voir un film en plein air, sur la thématique aéronautique et spatiale. ce ciné-tarmac sera payant.

Le 8 août prochain, de 18h à 01h du matin le tarmac du Bourget proposera gratuitement l'événement de la nuit des étoiles. Au programme : Observation du ciel nocturne et animations spécialement concoctées pour les astronomes en herbe et les passionnés d’exploration spatiale. Cette année, Mars est en vedette grâce à une actualité scientifique bouillonnante autour de la planète rouge.

Le 9 septembre, le Pint of science. En partenariat avec le CNRS, Pint of Science France est un festival de vulgarisation scientifique mettant en contact les chercheurs et le grand public.

Les 19 et 20 septembre : les journées Européennes du Patrimoine. Le musée ouvrira au public les portes de ses réserves et de ses ateliers de restauration.

Le 27 septembre sera organisé de 10h à 18h l'Urban Day . Au programme : performances sportives et street workout, démonstrations de hip hop, beatbox, foodtrucks.

Le 3 octobre, la fête de la science. À travers la thématique de l’observation en science et de nombreuses rencontres et animations, le musée favorisera le partage et le goût des sciences et de leurs métiers, auprès du jeune public et des habitants du Grand Paris.

Le 14 novembre, la nuit des musées. Le musée de l'Air et de l'Espace proposera visites guidées, jeux de piste et découvertes.

