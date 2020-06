Lufthansa Group augmente son programme de vols

Article publié le 8 juin 2020 par David Dagouret

Le groupe allemand a annoncé que 90 % des liaisons courts et moyens courriers seront de nouveau proposés d'ici septembre.

Lufthansa Group a annoncé que son programme de vols allait augmenter et cela concerne aussi bien les vols courts que les long-courriers des différentes compagnies du groupe. Ainsi, en septembre, 90 % de toutes les destinations court et moyen-courriers initialement prévues et 70 % des destinations long-courriers seront à nouveau desservies.

Le groupe allemand a également annoncé qu'il allait poursuire le développement de ses connexions en France, reliant de nouveau les provinces françaises aux hubs européens. En complément des destinations Lyon et Nice qui bénéficieront d'une augmentation de liaisons, la liaison Marseille – Francfort proposera 7 vols hebdomadaires. Paris - Francfort sera pour sa part desservie 3 fois par jours.

A partir du 1er juillet, la liaison Orly-Munich proposera 2 vols quotidiens, reliant de nouveau la France à la capitale Bavaroise.

La compagnie Lufthansa proposera à elle seule, plus de 100 vols par semaine vers des destinations en Amérique du Nord via ses hubs de Francfort et de Munich à l'automne. Environ 90 vols par semaine sont prévus vers l'Asie, plus de 20 vers le Moyen-Orient et plus de 25 vers l'Afrique. En Afrique, par exemple, il y aura à nouveau des vols vers Windhoek et Nairobi, au Moyen-Orient vers Beyrouth et Riyad, en Amérique du Nord vers Houston, Boston et Vancouver, en Asie vers Hong Kong et Singapour.

Sur les lignes court et moyen-courriers, Lufthansa proposera un total de 1 800 liaisons hebdomadaires à partir de septembre. 102 destinations au départ de Francfort et 88 au départ de Munich, dont Malaga, Alicante, Valence, Naples, Rhodes, Palerme, Faro, Madère, Olbia, Dubrovnik, Reykjavik et de nombreuses autres destinations estivales au départ de Francfort.

À partir de juillet, les avions d'Austrian Airlines décolleront sur des destinations long-courriers régulières pour la première fois depuis la mi-mars. Bangkok, Chicago, New York (Newark) et Washington seront alors reliées avec jusqu'à trois vols hebdomadaires. L'offre du réseau européen sera également élargie à partir du mois de juillet pour inclure différentes lignes, notamment des vols vers la Grèce.

En automne, SWISS prévoit de revenir sur environ 85 % des destinations qu'elle desservait avant la crise du coronavirus, avec environ un tiers de ses capacités sur ses lignes.

Eurowings élargit également de manière significative son programme de vols pour les voyageurs d'affaires et de loisirs et prévoit de desservir à nouveau 80 % de ses destinations dans le courant de l'été.

