NokScoot fait faillite

Article publié le 27 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie thaïlandaise n'a pas survécu à la crise liée au coronavirus.

La compagnie NokScoot a annoncé qu'elle mettait la clé sous la porte, déclarant qu'elle ne pouvait pas surmonter les difficultés financières liées à la crise du coronavirus.

Suite à la crise du coronavirus, NokScoot avait cessé ses opérations et cloué au sol ses cinq Boeing 777-200ER qu'elle exploitait. Le conseil d'administration de NokScoot a déclaré, vendredi, que les activités de la compagnie n'allaient pas reprendre et que la pandémie de la Covid-19 avait aggravé la situation de NokScoot au point de procéder immédiatement à la liquidation de la compagnie et de placer ses 450 salariés au chômage.

NokScoot était une compagnie aérienne thaïlandaise à bas prix qui a été créée en 2014 en joint-venture entre Nok Air et Scoot, filiale de Singapore Airlines. NokScoot était basée à l'aéroport international de Don Muang à Bangkok.

Liens commerciaux

Sur le même sujet