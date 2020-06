Nolinor Aviation sélectionne Expliseat pour équiper ses Boeing 737

Article publié le 19 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne canadienne a choisi les sièges de la startup française pour ses Boieng 737-400.

Nolinor Aviation, compagnie aérienne canadienne, a annoncé qu'elle avait choisi les sièges Expliseat de la société française pour équiper ses nouveaux Boeing 737-400. Le siège sélectionné par la compagnie est le TiSeat E2, aevc ce siège le poids total des avions de Nolinor sera réduit de 1,1 tonne. Le siège est inclinable jusqu'à 12cm avec une combinaison de mousses.



Marco Prud’Homme, Président de Nolinor Aviation a déclaré : "pour notre nouvelle flotte de Boeing 737-400, nous devions donner un nouveau look à l'intérieur de nos avions tout en améliorant les performances. La solution proposée par Expliseat est parfaite pour nous."



Benjamin Saada, Président d'Expliseat a déclaré : "nos parts de marché au Canada augmentent rapidement avec plus de 3 000 TiSeat en exploitation sur les avions Dash 8, ATR et Boeing 737. Nous sommes ravis que Nolinor vole avec nos sièges sur le Boeing 737. Cela démontre à quel point notre technologie légère est un atout majeur pour les compagnies aériennes au Canada pour améliorer leurs opérations tout en réduisant leurs émissions de CO2."





