Qatar Airways nomme un français comme nouveau Directeur des ventes Europe

Article publié le 26 juin 2020 par David Dagouret

Thierry de Bailleul a été nommé à ce poste.

Qatar Airways a annoncé la nomination de Thierry de Bailleul, en tant que nouveau Directeur des ventes pour l'Europe. À ce poste, il dirigera les opérations de vente dans plus de 30 pays européens actuellement desservis par la compagnie aérienne, depuis le bureau régional de Londres.



M. de Bailleul a travaillé en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, notamment en Argentine, Inde, Espagne et au Royaume-Uni. Il a passé de nombreuses années chez Air France-KLM avant de rejoindre Emirates en 2013 en tant que Directeur Général France.



Thierry de Bailleul est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, et a suivi des études supérieures à l'Université Paris-Dauphine et à l'International Institute for Management Development à Lausanne. Pendant son temps libre, il aime profiter de la nature, apprécie la bonne cuisine et passe du temps avec son jeune fils Charles. Il a été fait Chevalier de l'Ordre du Mérite par le Président Nicolas Sarkozy en 2011.





Simon Talling Smith, Directeur Général Commercial de Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis d'accueillir Thierry au sein de l'équipe de Qatar Airways, et de pouvoir bénéficier de sa connaissance approfondie de l’industrie, acquise lors de ses nombreuses années passées dans le secteur du voyage et de l'aviation. Il rejoint la compagnie à une période particulièrement importante, alors que nous commençons une phase de reconstruction suite à la crise liée à la pandémie de COVID-19. La grande expérience de Thierry, qui a aidé à stimuler les ventes dans différentes régions du monde auprès de différentes marques, contribuera au processus de reprise et à la croissance continue de notre compagnie à travers toute l'Europe".



Thierry de Bailleul, Directeur des ventes pour l'Europe de Qatar Airways, a déclaré : "je suis ravi de rejoindre l'équipe en Europe et fier de faire partie d'une compagnie si renommée mondialement et primée comme Qatar Airways. C'est une période difficile pour toutes les compagnies aériennes, mais Qatar Airways a prouvé sa résilience en continuant à voler et à rapatrier le plus de voyageurs possibles. Au cours des dernières semaines, nous avons aidé des milliers de clients étrangers à rentrer chez eux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres pays européens, et nos opérations de fret ont permis de maintenir un approvisionnement vital à l'entrée et à la sortie de l'Europe".





