Qatar Airways repart à Bruxelles

24 juin 2020

Dès le 26 juin 2020, la compagnie qatarie relancera sa liaison entre Doha et la capitale belge.

Qatar Airways a annoncé qu'elle allait relancer sa liaison à destination de Bruxelles. A partir du 26 juin prochain, la compagnie qatarie relancera la liaison entre Doha et la capitale belge qu'elle avait suspendue suite à la pandémie du coronavirus. Cette liaison sera opérée à raison de trois vols par semaine.

Précisons que Qatar Airways a relancé la semaine dernière ses lignes vers budapest, Dar es Salaam, Dhaka, Istanbul et New York.

Thierry de Bailleul, Directeur des ventes pour l’Europe chez Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes très heureux de pouvoir reprendre notre liaison avec Bruxelles après une interruption d'un mois et d'ainsi aider le monde à revenir à la normale. Pendant la crise, notre réseau n'est jamais descendu en dessous de 30 destinations et nous avons pu ramener des milliers de citoyens belges du monde entier via les aéroports de Bruxelles, Amsterdam et Paris. Nous avons récemment commencé à reconstruire notre réseau mondial avec plus de 270 vols par semaine vers plus de 45 destinations. D'ici la fin de la saison estivale, nous prévoyons de desservir à nouveau plus de la moitié de nos destinations initiales. Notre engagement envers l'industrie du voyage est clair, Qatar Airways est le partenaire fiable sur lequel les passagers et les partenaires commerciaux peuvent compter aujourd'hui et dans le futur."





