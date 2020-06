Réouverture des visites du circuit Airbus

Article publié le 24 juin 2020 par David Dagouret

Après 3 mois de fermetures, le grand public peut à nouveau découvrir le site du constructeur européen.

Depuis le 19 juin dernier, le grand public peut à nouveau visiter le site Airbus de Toulouse, tous les vendredis et samedis.



Au départ du musée aeroscopia, le visiteur revivra en première partie du circuit "Airbus Découverte" le 1er vol de l’Airbus A380 depuis une réplique de salle de télémesure et découvrira la face cachée des essais en vol.



La visite se poursuivra ensuite en bus pour accéder au site d’assemblage Jean-Luc Lagardère et approcher les aires des essais extérieurs dédiés à la préparation aux essais en vol. Le belvédère ne sera pas accessible.



De retour au musée aeroscopia, le visiteur embarquera à bord de l’avion de transport militaire d'Airbus, l’A400M pour découvrir les missions de cet appareil.



Les horaires d’ouverture sont modifiés les vendredis et samedis : 9h30 – 18h00 et l’établissement peut accueillir jusqu’à 450 personnes simultanément. Pour en savoir plus consulter le site www.manatour.fr

