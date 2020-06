Safran : des milliers d’emplois supprimés en Europe

Article publié le 5 juin 2020 par David Dagouret

Safran annonce des plans de réduction d’effectifs dans plusieurs pays européens, principalement au Royaume-Uni et en Pologne mais aussi en Allemagne où des négociations sont en cours.

Royaume-Uni et en Pologne mais aussi en Allemagne où des négociations sont en cours. Toutes les activités sont touchées, de la production à l’ingénierie. Au Royaume-Uni ce sont les sièges, les nacelles et les activités électriques qui sont concernés et en Pologne les transmissions lectriques (moteur Leap).



Malgré le financement public de dispositifs de mesures de chômage partiel dans les pays européens concernés, les plans de réduction d’effectifs se succèdent. La Direction du Groupe va s’engager, en France, dans une négociation portant sur la "transformation de l’activité", l’organisation du travail et l’impact salarial, elle refuse de négocier des garanties sociales pour l’ensemble des travailleurs européens.

