Tarmac Aerosave ouvre un site à Vatry

Article publié le 17 juin 2020 par David Dagouret

Il s'agit du troisième site en France après celui de Tarbes et Toulouse. Tarmac Aerosave possède également un site en Espagne.

TARMAC Aerosave est un groupe spécialisé dans le stockage, la transition, la maintenance et le recyclage d'avions et de moteurs. La société s'est implantée sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées en 2007 pour y développer un service de gestion du cycle de vie de l'avion. Le site de Teruel en Espagne a été ouvert en 2013, en faisant la plus grande surface exploitée par le groupe avec 125 places. En 2017, TARMAC Aerosave a remporté l'appel d'offres d'Edeis pour exploiter le site de Toulouse-Francazal dédié au stockage et à la maintenance des avions monocouloirs.

La forte demande de stockages survenue de mars à mai 2020 a accéléré le projet d’extension français et amené TARMAC Aerosave à signer un accord d'exploitation avec l'aéroport Paris-Vatry. En effet, malgré l'extension de 25% de la capacité totale du groupe sur ses trois sites existants, celle-ci sera utilisée à 90% fin juin avec l'arrivée de nouveaux appareils.

Ancienne base de l’OTAN, réputée pour ses grandes capacités d’accueil, sa piste de près de 4000 m, son ouverture 24h/24 et ses activités de fret, la plateforme de Paris-Vatry met à la disposition de TARMAC Aerosave des aires de parkings d’une superficie de plus de 60 000 m².

TARMAC Aerosave peut y accueillir dès à présent 30 avions de tous types, selon les standards du Groupe : parkings adaptés aux tonnages accueillis, maintenance exclusivement effectuée par du personnel TARMAC Aerosave basé à Vatry.

Patrick Lecer, président de TARMAC Aerosave a déclaré : "nous nous réjouissons de cette collaboration avec Paris-Vatry, plateforme de référence mondiale pour la logistique aérienne et qui a encore démontré son efficacité tout récemment. Cette nouvelle implantation nous permet de répondre aux demandes de tous les clients et de préparer plus sereinement les prochaines relivraisons et stockages long-terme."

Christophe Parois, directeur de l’aéroport Paris-Vatry a déclaré : "cette collaboration s’inscrit dans un nouveau projet industriel sur le long terme avec une société leader en la matière. Elle permet à Paris-Vatry de diversifier son offre de services et s’inscrit dans une dynamique positive. Le secteur aérien annonce pour les années à venir de nouveaux besoins suite à la crise du COVID-19 auxquels nous serons en mesure de répondre. Notre plateforme a su démontrer pendant la crise sa capacité de traitement et de mobilisation, il en sera de même demain grâce à TARMAC Aerosave que nous sommes heureux d’accueillir dans le cadre de son développement."





