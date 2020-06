Transavia a repris son activité depuis Orly

Article publié le 29 juin 2020 par David Dagouret

Le 26 juin dernier, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM a redécollé depuis l'aéroport de Paris-Orly.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, a été la première compagnie à redécoller de Paris-Orly le 26 juin dernier à 6h00. Le Boeing 737 de la compagnie s'est envolé à destination de Porto, un symbole pour la compagnie car le premier vol de son histoire était vers Porto le 12 mai 2007.

Cet été, Transavia France desservira plus de 50 destinations au départ de Paris-Orly, soit 80 % des destinations prévues son programme initial. A partir du 26 juin, Transavia France proposera les destinations suivantes : l’Albanie (Tirana), la Croatie (Split, Dubrovnik), l’Espagne (Malaga, Barcelone, Madrid, Séville, Palma de Majorque, Valence, Alicante, Ibiza, Mahon), la Grèce (Athènes, Thessalonique, Corfou, La Canée, Héraklion, Mykonos, Santorin, Kos, Kalamata, Rhodes, Zakynthos), l’Islande (Keflavik), l’Italie (Catane, Palerme, Olbia, Brindisi, Bari), les Pays-Bas (Amsterdam) et le Portugal (Faro, Lisbonne, Porto, Madère).

Au fur et à mesure de la réouverture des frontières et dès l’accord des autorités, le programme sera enrichi avec des vols au départ de l’Algérie (Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Tlemcen), du Liban (Beyrouth), du Maroc (Agadir, Casablanca, Essaouira, Fez, Nador, Oujda, Marrakech, Rabat, Tanger) et de la Tunisie (Tunis, Djerba, Monastir).

Nathalie Stubler, Présidente-Directrice Générale de Transavia a déclaré : "la réouverture d’Orly est un symbole du retour des loisirs et des retrouvailles amicales et familiales mais aussi d’une reprise de l’activité économique pour toute une région. Pour fêter ce renouveau, nous avons décidé d’effectuer le premier vol au départ d’Orly sur notre première route historique Paris – Porto. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être la compagnie proposant la moitié des destinations au départ de Paris-Orly. Merci également aux autorités et à toutes les équipes de Paris Aéroport et Transavia qui ont œuvré pour la réouverture d’Orly et qui vont permettre aux passagers de voyager en toute sécurité."

